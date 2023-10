THE DOUG La Mesón Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille THE DOUG La Mesón Marseille, 2 décembre 2023, Marseille. THE DOUG Samedi 2 décembre, 19h30 La Mesón 13 / 15€ Le cri gouailleur d’un enfant de notre époque. Aussi belle que désespérée, aussi violente que câline, aussi sombre que lumineuse, aussi égoïste que partageuse. Autobiographie d’un chagrin amoureux où son cœur saigne. Son écriture poético-réaliste et sa verve fougueuse y font des merveilles. Assurément une grande gueule. Et puis il y a cette reprise maline d’un morceau oublié de Brigitte Bardot “Une histoire de plage”. Une manière d’envoyer quelques rayons de soleil au milieu des tensions sombres qui traversent l’inspiration poignante de The Doug.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille Marseille 13381 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/the-doug-meson »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T19:30:00+01:00 – 2023-12-02T22:30:00+01:00

2023-12-02T19:30:00+01:00 – 2023-12-02T22:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Mesón Adresse 52 rue Consolat 13001 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville La Mesón Marseille latitude longitude 43.300197;5.387889

La Mesón Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/