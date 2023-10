Christophe Isselée La Mesón Marseille, 1 décembre 2023, Marseille.

Christophe Isselée Vendredi 1 décembre, 20h00 La Mesón Entrée libre

Christophe Isselée (world jazz) Vendredi 1er décembre 2023

⚠️Ouverture des portes à 19H / Concert à 20H

▪️ Good music with good people ▪️

Christophe Isselée nous distille un blues ambiant au carrefour de multiples affluents. Apesanteurs acoustiques et guitares éthérées font la part belle à une voix qui nous emmène loin, très loin à l’intérieur de nous. Il s’entoure pour l’occasion de Jérome Mouriez et Denis Frangulian pour nous livrer un concert inédit. A suivre de près…

Christophe Isselée (voix, guitare, oud) Jérome Mouriez (batterie) Denis Frangulian (basse). Proposé dans le cadre du festival Jazz sur la Ville.

Clip : https://www.youtube.com/watch?v=vVGrv-eIaEw…

INFOS PRATIQUES

Attention places limitées !

Entrée libre !

Ouverture des portes à 19H / Concert à 20H

Site web : http://www.lameson.com

Gratuit !

Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille Marseille 13381 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « christophe isselee », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « OUD Improvisation ….. », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/vVGrv-eIaEw/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=vVGrv-eIaEw », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCHLlWZk5Y-Y6ZOkYpRm4unw », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=vVGrv-eIaEw »}, {« link »: « http://www.lameson.com »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T22:00:00+01:00

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T22:00:00+01:00