SOPHYE SOLIVEAU La Mesón Marseille, 18 novembre 2023, Marseille.

⚠️Ouverture des portes à 19H / Concert à 20H

▪️ Attention talent brut ! ▪️

Sophye Soliveau vibre de l’émotion de celles et ceux habité.es par la musique. Chanteuseet harpiste nourrie aux musiques afro-américaines depuis l’enfance, elle a étudié la harpeet le chant choral classiques au conservatoire. Depuis, elle a éclaté les murs étroits del’enseignement classique, en se dirigeant vers la Soul, le jazz et le gospel.Elle essaime le feu de sa vocation lors de ses concerts, où elle performe souvent avec lepublic, qu’elle métamorphose en corps choral géant. Une magie collective opère alors. Sescréations, écrites et composées principalement la nuit, naissent de la nécessité de sublimerses peines et de communiquer les sensations qui la traversent. Sophye Soliveau développe un projet soulful, en vue de sortir un 1er EP début 2024.

Proposé dans le cadre du festival Jazz sur la Ville.

Clip : https://www.youtube.com/watch?v=Q7PLEqI5LUQ…

INFOS PRATIQUES

Attention places limitées !

Billetterie ici : https://urlz.fr/nTQB

Site web : http://www.lameson.com

Tarif : 12€ + 3€ adhésion 2023 obligatoire avec un verre offert

Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T22:30:00+01:00

