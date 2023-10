SARAB 4TET La Mesón Marseille, 17 novembre 2023, Marseille.

SARAB 4TET Vendredi 17 novembre, 20h00 La Mesón 15€ + 3€ adhésion 2023

SARĀB 4TET (arabian jazz rock) Vendredi 17 novembre 2023

⚠️Ouverture des portes à 19H / Concert à 20H

▪️ SARĀB 4TET ▪️

Un ensemble détonnant qui se joue des frontières et des genres

Le groupe Sarāb — mirage en arabe — combine rock, jazz moderne et musiques traditionnelles arabes. Initié par la chanteuse franco-syrienne Climène Zarkan et le guitariste Baptiste Ferrandis, il devient vite un sextet, avec une section rythmique à l’énergie irradiante, et le trombone du brillant Robinson Khoury, dont les lignes mélodiques naviguent entre les gammes orientales et européennes, entre les ornementations, et se lient à merveille avec la voix. Sarāb joue entre la tradition et la musique d’aujourd’hui.

Après leurs deux albums parus en 2019 et 2021, ils présentent en 2023 un nouvel EP « Qawabeles Tape » et un concert vidéo tourné au fameux Studio Ferber en décembre 2022.

Clip : https://www.youtube.com/watch?v=5qjtLkifIXc…

INFOS PRATIQUES

Attention places limitées !

Billetterie ici : https://urlz.fr/nTQS

Ouverture des portes à 19H / Concert à 20H

Site web : http://www.lameson.com

Tarif : 15€ + 3€ adhésion 2023 obligatoire avec un verre offert

Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.

_____________________________________________________________

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T22:30:00+01:00

D.R