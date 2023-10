AZMARI La Mesón Marseille, 11 novembre 2023, Marseille.

AZMARI Samedi 11 novembre, 20h00 La Mesón 12€ + 3€ adhésion 2023

AZMARI (ethio jazz) Samedi 11 novembre 2023

⚠️Ouverture des portes à 19H / Concert à 20H

▪️ Ethiopiques from Belgique ▪️

Fondé en 2015 dans le vibrant havre musical de Bruxelles, Azmari y a tissé une toile véritablement unique d’exploration musicale. Mélangeant des textures de jazz complexes avec des influences orientales enivrantes, des grooves éthio hypnotiques, un dark funk énigmatique et les pulsations envoûtantes de la musique dub, Azmari défie les étiquettes conventionnelles pour nous livrer un récit d’innovation sonore et de libération artistique.

Leurs influences proviennent d’un éventail éclectique d’artistes, dont Okay Temiz, Heliocentrics, Whitefield Brothers, Surprise Chef, Antibalas ou encore Sons of Kemet. Leur dernier album intitulé « Maelström » est sorti cette année. A découvrir d’urgence !

Proposé dans le cadre du festival Jazz sur la Ville.

Clip : https://www.youtube.com/watch?v=JOQ_fo_OXQk…

INFOS PRATIQUES

Attention places limitées !

Billetterie ici : https://urlz.fr/nTQ5

Ouverture des portes à 19H / Concert à 20H

Site web : http://www.lameson.com

Tarif : 12€ + 3€ adhésion 2023 obligatoire avec un verre offert

Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille Marseille 13381 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-meson/evenements/azmari-en-concert-a-la-meson »}] [{« data »: {« author »: « Sdban Records », « cache_age »: 86400, « description »: « ‘Azalau00ef’ is taken from Azmari’s debut album ‘Samu0101’u012b’ released via Sdban Ultra.nDiscover it here: https://fanlink.to/Samainnhttps://www.facebook.com/azmarimusicnhttps://www.instagram.com/azmari_brusselsnhttps://www.sdbanrecords.comnhttps://www.facebook.com/sdbanrecordsnhttps://www.instagram.com/sdbanrecordsnnDirected by Anatol Mandroyann1st AD: Marie Christiaensn2nd AD: Lara GaussinnExecutive producer: Mathilde VrevennnCinematography by Axel GuigonnEdited by Chloe Stinus & Anatol MandroyannColor grading by Axel Guigonnn1st AC: Romain RoobaertnGaffer: Noe SouchaudnElectricians: Nicola Florin, Julien Brable, Alexandre GarcianGrip: Santiago Lechaptois, Noe Michelet, Lea TreuilnnRental: TSF Belgium, Jekyll N’ Hyde, IADnnCast:nCamille Le BoudecnYouri JolynLea MellininSalome BellemansnSarah KerloveounEmma Bompuku-EyenganRau00efna DjienanIenadnJerome TummersnDavid BorotnGeraldine GodardnMarguerite SaisonnViolette SaisonnThadde D’HaegeleernSpecial thanks to Gabriela’s family for the catsnnSFX: Roppe JuliannVFX Artist: Arthur BourdotnnMakeup artist: Siem Pascaud, Sirine Srijettanontnmakeup assistant: Emma CollennSet decorator: Natacha Mercurio-JeudynAssistant set decorator: Nathan Bordarier, Jeremy Dutoin, Bryan LassudrynnCostume designer: Tatiana StrobbenAssistant costume: Emma CollennCatering: Clara StenzelnnAZMARInArthur AncionnMatteo BadetnBasile BourtembourgnAmbroos De ScheppernNiels D’Haegeleer », « type »: « video », « title »: « Azmari – Azalau00ef (Official Video) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/JOQ_fo_OXQk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=JOQ_fo_OXQk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCqiShrnoYd90S5wjnJnzOAQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=JOQ_fo_OXQk »}, {« link »: « https://urlz.fr/nTQ5 »}, {« link »: « http://www.lameson.com »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T20:00:00+01:00 – 2023-11-11T22:30:00+01:00

2023-11-11T20:00:00+01:00 – 2023-11-11T22:30:00+01:00

Monday Jr