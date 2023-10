STEPHANE MILOCHEVITCH La Mesón Marseille, 10 novembre 2023, Marseille.

STEPHANE MILOCHEVITCH Vendredi 10 novembre, 19h30 La Mesón 13 / 15€

[STÉPHANE MILOCHEVITCH]

Depuis « Le Tunnel Végétal » (2018), album rêveur et magnifique, Stéphane Milochevitch (aka Thousand)

nourrit notre ordinaire…et notre imaginaire. Textes poétiques et lapidaires, sincérité crue et ironie

mordante, le musicien délivre les plus précieuses et flamboyantes compositions de la pop francophone

entendues depuis longtemps.

« La Bonne Aventure », premier opus à paraitre sous le patronyme de Stéphane Milochevitch, ne déroge

pas à la règle. Nous connaissons ses qualités d’écriture, sa volonté de dépasser les frontières, de retourner

de nouvelles cartes, de gommer les cadres et les étiquettes. Nous y sommes ici pleinement.

[Nouveau titre] – « Mustang du 26 » :

https://youtu.be/UsMjCSEnuI0?si=zOsi6sw4c14lrRgE

[Nouvel album] – Le 13 Octobre

_____________________________________________________________

