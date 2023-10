DAVID LAFORE – Carte blanche La Mesón Marseille, 26 octobre 2023, Marseille.

▪️ Lafore ? On adore ! ▪️

David Lafore invite Gildas Etevenard dans “boum boum” ! Prenons le répertoire tout en humour, joie, finesse & mélancolie de David Lafore, ajoutons la batterie et la voix de Gildas Etevenard (Akosh), et l’on obtient un duo électrique et percussif bien enlevé, qui va du chaloupé au punk rock!

Un concert hybride, entre récital et performance théâtrale. Un concert dont la setlist n’est pas totalement prévue à l’avance, où l’improvisation guette son heure, et où il n’est pas rare qu’un poème se trouve dit, net et sensible, entre deux facéties…

“Imaginez un fils spirituel de Desproges, avec une allure de Buster Keaton, un clown triste et imprévisible, capable de faire hurler de rire une salle comme de la retourner avec sa poésie très particulière (…). Une écriture de plus en plus maîtrisée, avec un sens de la noirceur, de la dinguerie, du groove qui lui accordent un statut définitivement à part !” France Inter, juin 2021.

Clip : https://www.youtube.com/watch?v=YPVY_ayxY-8…

▪️ INFOS PRATIQUES ▪️ Attention places limitées !

Billetterie ici : https://urlz.fr/nTOq

Site web : http://www.lameson.com

Tarif : 12€ + 3€ adhésion 2023 obligatoire avec un verre offert

Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.

La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille

