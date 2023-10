DON & FRANÇOIZ La Mesón Marseille, 14 octobre 2023, Marseille.

DON & FRANÇOIZ Samedi 14 octobre, 19h30 La Mesón 13 / 15€

[DON & FRANÇOIZ – NOUVELLE DATE]

Le duo d’enfer Françoiz Breut & Don Nino se connaissent depuis pas mal de temps déjà, mais le magicien du son et sa sorcière bien-aimée n’avaient jamais coréalisé un album ensemble. Dix titres choisis et chantés dans la langue des tragédies shakespeariennes, inspirés par le contexte insensé actuel, motivé par l’envie d’enrayer l’avancée de la sinistrose généralisée grâce à quelques coups de baguette (de batterie) magique et une louchée de bave de crap’ode à la vie.

Nicolas Laureau, aussi connu sous le nom de Don Nino, est un artiste de la musique indépendante depuis les années 1990. Il a fondé le label Prohibited Records en 1995 et a lancé huit albums sous le pseudonyme Don Nino, caractérisés comme des « mille-feuilles émotionnels ». Il a également participé à des projets collectifs tels que Prohibition et NLF3. En parallèle, il s’est impliqué dans des créations audiovisuelles et artistiques. Son dernier album solo, sorti en 2021, s’intitule « A Beautiful Cloud ».

D’autre part, Françoiz Breut, à la fois chanteuse et illustratrice, a débuté sa carrière en 1993 en posant sa voix pour la première fois sur le deuxième album de Dominique A. En 1997, elle sort son premier album éponyme. En 2021, elle dévoile « Flux Flou de la Foule », un album collaboratif aux sonorités électroniques et organiques, illustrant des histoires variées. En 2022, elle contribue également à « Grand déménagement », un conte musical illustré.

