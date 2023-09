ACCOULES SAX La Mesón Marseille, 13 octobre 2023, Marseille.

ACCOULES SAX Vendredi 13 octobre, 20h00 La Mesón Participation libre

Accoules Sax, le légendaire groupe de Jazz Funk de Marseille, première fanfare Funk de France créée en 1988, donne sa musique dans le monde entier, de Londres à Singapour, de Montréal à Pékin, dans le cadre d’évènements musicaux prestigieux.

Du New Orleans au Funk, de James Brown à Miles Davis électrique, la musique d’Accoules Sax touche tous les publics et insuffle un esprit festif.

7 musiciens, que des amis, qui à partir de 18h nous feront l’honneur d’une petite déambulation dans le quartier, en mode Second Line from New Orleans !

Tarif : libre participation

Ouverture des portes à 19H

Début du concert à 20H

Buvette & Restauration sur place

La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille Marseille 13381 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:00:00+02:00 – 2023-10-13T22:30:00+02:00

