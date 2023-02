CARTE BLANCHE @MARTIN MEY & MINIMUM ENSEMBLE – SOIR 2 La Mesón, 7 mai 2023, Marseille.

CARTE BLANCHE @MARTIN MEY & MINIMUM ENSEMBLE – SOIR 2 Dimanche 7 mai, 20h00 La Mesón

15€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert)

Carte Blanche à Martin Mey ▪️

Martin Mey initie, avec le Minimum Ensemble, un projet de rencontres artistiques expérimental : cette carte blanche en est la première étape.

Avec les artistes Lonny, Marilou Gérard, Sammy Decoster.

+ d’infos à venir

Découvrir

Martin Mey – “Urban Mood” : https://youtu.be/HVWA8w0KCbQ

Extrait – Minimum Ensemble” : https://youtu.be/dOJI8GN8T9g

▪️ INFOS PRATIQUES ▪️

Billetterie ici : https://urlz.fr/kOAX ou par mail à contact@lameson.com.

Attention places limitées !

⚠️ Ouverture des portes à 19H / Concert à 20H ⚠️

Site web : http://www.lameson.com

Tarif : 15€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert)

Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T20:00:00+02:00

2023-05-07T23:00:00+02:00

Crédits : Seb Houis