FLAG La Mesón, 18 mars 2023, Marseille.

12€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert)

♫CINÉ CONCERT♫

La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille

▪️ F L A G ▪️

“Il y a les vivants, les morts et les marins” – Platon

Ciné-Live, Tragédie musicale et cinématographique ou Documentaire en ciné-concert ? Poursuivant le récit de voyage d’un marin apatride des années 30, FLAG fait de la scène un point de rencontre et de champ contre champ entre des témoignages de marins et des rêves de terriens, entre la partition électro-jazz des musiciens et la prose poétique et politique de quelques marins-écrivains revisitée par un conteur-chanteur.

Sur scène, un écran de cinéma accueille deux musiciens et un conteur/chanteur accompagné d’un squelette de matelot. Des archives visuelles ainsi que des personnages d’écrans fournissent la base sonore aux compositions musicales qui accompagnent et prolongent la parole du conteur.

▪️ INFOS PRATIQUES ▪️

Billetterie ici : https://urlz.fr/kOwV ou par mail à contact@lameson.com.

Attention places limitées !

⚠️ Ouverture des portes à 19H / Concert à 20H ⚠️

Site web : http://www.lameson.com

Tarif : 12€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert)

Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.



Crédits : Jenny Saastamoinen