LES DAMES DE LA JOLIETTE La Mesón, 11 mars 2023, Marseille.

LES DAMES DE LA JOLIETTE Samedi 11 mars, 19h00 La Mesón

12€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert)

♫♫♫

La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13381 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“data”: {“author”: “Diwan concerts”, “cache_age”: 86400, “description”: “Le concept :nnDIWAN, lieu du2019u00e9coute de la musique de pou00e9sies et du2019u00e9changes littu00e9rairesu2026 nLe groupe vocal des Dames de la Joliette est invitu00e9 par Indalo Production u00e0 la Maison du Chant (Marseille – France) pour jouer Quatre titres de leur ru00e9pertoire en u00ab Live u00bb . nEn bonus, l’u00e9mission invite Morgane Le Cuff avec le groupe sur le morceau “Fondo del Mar””nnLe concert est suivi du2019une interview u00ab sur le divan u00bb pour u00e9changer autour des influences et aspirations du groupe et de son monde sonore, littu00e9raire et pou00e9tique. nnnSuivez nous sur nos ru00e9seaux :nud83dudc49Facebook : https://www.facebook.com/DiwanConcerts-109862654472714nud83dudc49Twitter : https://twitter.com/ConcertsDiwannud83dudc49Instagram : https://www.instagram.com/diwanconcerts/?hl=frnnu2192Lu2019u00e9quipe DIWAN nDirection gu00e9nu00e9rale : Gil Aniorte PaznnCaptations Vidu00e9os / Montages / Effets Spu00e9ciaux : Gatinho Angola nnPru00e9sentation / Ru00e9daction /Ligne u00e9ditoriale /: Nadia Tighidet nnIngu00e9nieur du Son : Christophe Dal SassonnRu00e9gie Plateau / Responsable communication: Lucas Aniorte nnCatering / assistant plateau et communication : Valentin Aniorte nnCru00e9atrice contenu ru00e9seaux : Sylvie Aniorte-Paz nnCommunity Manager : Fred CamprassennDu00e9corateur : Daniel AyounnnResponsable u00ab Maison du chant u00bb Marseille : Odile Lecour””, “”type””: “”video””, “”title””: “”Diwan Concerts #2 Les Dames de la Joliette – Je vis, je meurs””, “”thumbnail_url””: “”https://i.ytimg.com/vi/JQ-gC2vF54s/maxresdefault.jpg””, “”version””: “”1.0″”, “”url””: “”https://www.youtube.com/watch?v=JQ-gC2vF54s””, “”thumbnail_height””: 720, “”author_url””: “”https://www.youtube.com/channel/UCmyNp5VO8DukrfsyqwcCQFQ””, “”thumbnail_width””: 1280, “”options””: {“”_end””: {“”label””: “”End on””, “”placeholder””: “”ex.: 11, 1m10s””, “”value””: “”””}, “”_start””: {“”label””: “”Start from””, “”placeholder””: “”ex.: 11, 1m10s””, “”value””: “”””}, “”_cc_load_policy””: {“”label””: “”Closed captions””, “”value””: false}, “”click_to_play””: {“”label””: “”Hold load & play until clicked””, “”value””: false}}, “”html””: “”

⚠️ Ouverture des portes à 19H / Concert à 20H ⚠️ ▪️ LES DAMES DE LA JOLIETTE ▪️

Ça c’est Marseille bébé !

Fortes et puissantes, elles nous emportent dans leurs combats en occitan, en français, en grec, en italien, en sicilien et en espagnol. Avec Maura Guerrera, Annie Maltinti, Sylvie Paz, Kalliroi Raouzeou, Nadia Tighidet, Lauréates du Prix des Musiques d’Ici et d’Ailleurs 2021.

Découvrir

https://www.youtube.com/watch?v=JQ-gC2vF54s… ▪️ INFOS PRATIQUES ▪️

Billetterie ici : https://urlz.fr/kOvZ ou par mail à contact@lameson.com. Attention places limitées !

⚠️ Ouverture des portes à 19H / Concert à 20H ⚠️

Site web : http://www.lameson.com

Tarif : 12€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert)

Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T19:00:00+01:00

2023-03-11T23:00:00+01:00 Crédits : Olivier Longuet

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Mesón Adresse 52 rue Consolat 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Ville Marseille lieuville La Mesón Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La Mesón Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

LES DAMES DE LA JOLIETTE La Mesón 2023-03-11 was last modified: by LES DAMES DE LA JOLIETTE La Mesón La Mesón 11 mars 2023 La Mesón Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône