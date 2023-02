ACCOULES SAX La Mesón, 10 mars 2023, Marseille.

ACCOULES SAX Vendredi 10 mars, 19h00 La Mesón

Prix libre

ACCOULES SAX [MARSEILLE]

Accoules Sax donne sa musique dans le monde entier de Londres à Singapour, de Montréal à Pékin Accoules Sax transforme la scène en rue et la rue en scène. Du New Orléans au funk, de James Brown, à Miles Davis électrique, le groove urbain d'Accoules Sax ouvert et généreux touche tous les publics en insufflant un esprit festif.

Alain Huet – alto sax, chant / Gerard Murphy : alto sax / Uli Wolters : ténor sax / Fabien Genais : soprano sax / Bruno Berberian : barryton sax / Ulrich Edorh : caisse claire / William Walsh : grosse caisse

FB : https://www.facebook.com/accoules.sax

https://youtu.be/Qnf_GKwq7Hs ▪️ INFOS PRATIQUES ▪️

Pas de billetterie, libre participation sur place !

⚠️ Ouverture des portes à 19H / Concert à 20H ⚠️

Site web : http://www.lameson.com

Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.

