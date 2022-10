JULII SHARP + BLACK LILYS Samedi 21 janvier 2023, 19h30 La Mesón

12€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert)

♫♫♫

La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13381 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Julii Sharp », « cache_age »: 86400, « description »: « Extrait Live – Le Club (Rodez)nAb November nnRu00e9alisation:nFiasco Productionsnhttps://www.facebook.com/fiascoproduc…nnLumiu00e8re: Thu00e9o RoumiernSon: Robin FleutiauxnnChant/Guitare: Julii Sharpnguitare: Paul CouvreurnBatterie: Tristan BocquetnContrebasse: Felix Roumier », « type »: « video », « title »: « Julii Sharp – AB November – Live @Le Club Rodez », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/sBmNyUn_Aoo/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=sBmNyUn_Aoo », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCOxDwBMDJq-wzWTRZbtV-iQ », « thumbnail_width »: 1280, « html »: «

https://www.youtube.com/watch?v=sBmNyUn_Aoo

▪️BLACK LILYS ▪️

Black Lilys témoigne fièrement la résilience à travers une pop intemporelle et organique, entre puissance et vulnérabilité : une guitare envoûtanteévoquant tantôt The XX, ou Ben Howard, porte délicatement la voix ébréchée de Camille, dont le timbre rappelle celui de Björk ou encore Julia Stone. Après un 1er album BOXES (2018), dont le titre Nightfall fut choisi pour la série Netflix Elite (2 millions de streams), ils débutent actuellement une tournée européenne pour leur 2e album New Era – sortie prévue cet automne – écrit en Ecosse, et inspiré des Highlands et des jours de pluie.

Découvrir

Clip « Invisible Strings » : https://www.youtube.com/watch?v=0smux6ovUFw

▪️ INFOS PRATIQUES ▪️

Billetterie ici : https://urlz.fr/jpSQ ou par mail à contact@lameson.com. Attention places limitées !

⚠️ Ouverture des portes à 19H30 / Concert à 20h30 ⚠️

Site web : http://www.lameson.com

Tarif : 12€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert)

Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T19:30:00+01:00

2023-01-21T23:00:00+01:00

Regenweibchen Photography