10€ + 3€ (adhésion annuelle)

NAVIDAD FLAMENCO : Tablao & chants de noël / Gratuit pour les élèves inscrits à La Mesón. ⚠️ Ouverture des portes à 19H30 / Concert à 20h30 ⚠️

NAVIDAD FLAMENCO

Initialement originaires de Jerez de la Frontera, les zambombas sont des fêtes où voisins, familles et aficionados du flamenco, se retrouvent pour fêter la nativité.

La soirée aura comme fil conducteur ces réunions populaires et conviviales où le chant, la musique et la gastronomie sont à l’honneur. Dans cet esprit de Noël, le public ou les élèves inscrite.s à La Mesón et qui le souhaitent, sont invités à la fête, comme pour un voyage autour des temps forts du mois de décembre en Espagne.

Le répertoire alternera des passages traditionnels et sacrés, comme les chants de louanges « cante de alabanza », ou les chants de noël andalous appelés « villancicos ». Infos pratiques

▪️ Site web : http://www.lameson.com

▪️ Tarif : 10€ + 3€ (adhésion annuelle) et gratuit pour les élèves de La Mesón.

▪️ Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise

▪️ Réservations : https://www.helloasso.com/associations/la-meson/evenements/navidad-flamenco-tablao-et-chants-de-noel

▪️ ou par mail à contact@lameson.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-16T19:30:00+01:00

2022-12-16T22:30:00+01:00

