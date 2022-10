SISKA + GUEST / CARTE BLANCHE La Mesón, 10 décembre 2022, Marseille.

SISKA + GUEST / CARTE BLANCHE Samedi 10 décembre, 19h30 La Mesón

12€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert)

La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13381 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Karine est une graine d’artiste. Bonne graine ou mauvaise graine ? Qu’elle est la différence entre les deux ? Depuis les premiers bourgeons de Sista K à la fin du siècle dernier dans la moiteur d’un

sound-system marseillais siglé Watcha Clan, à son émancipation, son affirmation. Ce chemin, ce combat avec elle-même, qui lui vaut de revenir à chaque fois avec une envie d’expérimenter encore et encore, n’a rien d’un long fleuve tranquille. C’est aussi grâce à la solidité de ses fondations (Clem a.k.a Adelo Basileus aux sons, Soupa Ju au management chez VLB) que la chanteuse peut affronter ses propres revers de manche et continuer à toujours aller de l’avant.

Sur son dernier album Mauvaise Graine, sa voix parcourt tous les chants / champs de l’intime, de l’infiniment petit au démesurément grand. Pour cette dernière date de carte blanche, Siska nous propose un duo piano/voix. Prends-en d’la graine !

Clip « FRAGILE » :

Clip « MAUVAISE GRAINE « : https://www.youtube.com/watch?v=sH2U6Zu7d9A ▪️ INFOS PRATIQUES ▪️

Billetterie ici : https://urlz.fr/jpIC ou par mail à contact@lameson.com

Attention places limitées !

⚠️ Ouverture des portes à 19H30 / Concert à 20h30 ⚠️

Site web : http://www.lameson.com

Tarif : 12€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert)

Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T19:30:00+01:00

2022-12-10T22:30:00+01:00

