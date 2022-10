3x MAYA DEREN La Mesón, 3 décembre 2022, Marseille.

3x MAYA DEREN Samedi 3 décembre, 18h30 La Mesón

12€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert)

♫CINÉ CONCERT♫

⚠️ Ouverture des portes à 19H30 / Concert à 20h30 ⚠️

▪️ 3x MAYA DEREN ▪️

Le projet de création de ciné-concert 3x Maya Deren est né de l’envie qu’a eue Uli Wolters de mettre en musique l’univers onirique de la cinéaste, chorégraphe, activiste et ethnologue

américaine d’origine ukrainienne Maya Deren (1917 – 1961).

Uli Wolters a entrepris de mettre en

musique (jouée en direct dans la longue tradition des ciné concerts) trois films phares de la réalisatrice iconique :

– Meshes Of The Afternoon (1943) – durée 14 minutes

– At Land (1944) – durée 15 minutes

– Ritual In Transfigured Time (1946) – durée 15 minutes

La composition musicale tisse des éléments mélodiques et rythmiques minimalistes à la manière de Steve Reich ou de Philip Glass, avec des passages qui relèvent davantage de l’écriture plus classique de musique de films et qui puisent aussi bien dans le langage musical du jazz que dans celui des musiques actuelles.

Distribution : Uli Wolters – composition, saxophone, clavier, machines, flûte traversière / Christophe Isselée – composition, guitare.

Billetterie ici : https://urlz.fr/jpFF ou par mail à contact@lameson.com.

⚠️ Ouverture des portes à 19H30 / Concert à 20h30 ⚠️

Site web : http://www.lameson.com

Tarif : 12€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert)

Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.



Maya Deren – Extraite de « Meshes Of The Afternoon »