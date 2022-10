YUL & REGGIE WASHINGTON La Mesón, 25 novembre 2022, Marseille.

YUL & REGGIE WASHINGTON Vendredi 25 novembre, 19h30 La Mesón

15€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert)

♫♫♫

La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13381 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « 6MIC », « cache_age »: 86400, « description »: « Retrouvez le live de Yul ru00e9alisu00e9 au 6MIC u00e0 l’occasion de Premiu00e8re Ru00e9plique : l’exploration anniversaire.nnPerformance inu00e9dite filmu00e9e dans le locaux techniques du 6MIC.nn »When you cry » » – YulnCompositeur : Ulrich EdorhnAuteure : Saleha Moudjarinn—————nSuivez-nous :n- Facebook : https://facebook.com/6micaixu200bn- Instagram : https://instagram.com/6micaixu200bnnSite web : https://6mic-aix.fru200bnBilletterie : https://bit.ly/billetterie6MICu200bn—————« », « »type » »: « »video » », « »title » »: « »Yul « »When you cry » » – Live @6MIC » », « »thumbnail_url » »: « »https://i.ytimg.com/vi/kHM-ecnUO2Q/maxresdefault.jpg » », « »version » »: « »1.0″ », « »url » »: « »https://www.youtube.com/watch?v=kHM-ecnUO2Q » », « »thumbnail_height » »: 720, « »author_url » »: « »https://www.youtube.com/channel/UCQOT32i0L-nhCUzi8qXxP0w » », « »thumbnail_width » »: 1280, « »html » »: « »



Yul (Nina Simone, Soprano…) et Reggie Washington (Roy Hargrove, Steve Coleman…) présentent le fruit de leurs collaborations multiples dans un duo organique s’affranchissant des codes. Bien au-delà des limites que leurs chers groove « bass & drums » imposent, ils y déclinent l’art des rebonds percussifs afro-américains, sur fond de samples et de guitares. Les voix constituent le fil rouge intime de leurs chansons, joignant diversité des saveurs et universalité des textures.

Découvrir YUL

https://www.youtube.com/watch?v=kHM-ecnUO2Q

Découvrir REGGIE WASHINGTON

https://www.youtube.com/watch?v=acNks3H4qF0 YUL & REGGIE WASHINGTONYul (Nina Simone, Soprano…) et Reggie Washington (Roy Hargrove, Steve Coleman…) présentent le fruit de leurs collaborations multiples dans un duo organique s’affranchissant des codes. Bien au-delà des limites que leurs chers groove « bass & drums » imposent, ils y déclinent l’art des rebonds percussifs afro-américains, sur fond de samples et de guitares. Les voix constituent le fil rouge intime de leurs chansons, joignant diversité des saveurs et universalité des textures.Découvrir YULDécouvrir REGGIE WASHINGTON ▪️ INFOS PRATIQUES ▪️

Billetterie ici : https://urlz.fr/jpCt ou par mail à contact@lameson.com. Attention places limitées !

⚠️ Ouverture des portes à 19H30 / Concert à 20h30 ⚠️

Site web : http://www.lameson.com

Tarif : 15€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert)

Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T19:30:00+01:00

2022-11-25T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Mesón Adresse 52 rue Consolat 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Ville Marseille lieuville La Mesón Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La Mesón Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

YUL & REGGIE WASHINGTON La Mesón 2022-11-25 was last modified: by YUL & REGGIE WASHINGTON La Mesón La Mesón 25 novembre 2022 La Mesón Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône