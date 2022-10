POC : EXPO SQUAALY + DJ REPI DEL MUNDO La Mesón, 18 novembre 2022, Marseille.

POC : EXPO SQUAALY + DJ REPI DEL MUNDO Vendredi 18 novembre, 18h30 La Mesón

Entrée libre

♫♫♫

La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille

https://www.youtube.com/watch?v=xR8NzTVdp0c ▪️ INFOS PRATIQUES ▪️

GRATUIT !

⚠️ Ouverture des portes à 18H30.

L’exposition sera également ouverte le dimanche 20 novembre à partir de 15h30, entrée libre !

Site web : http://www.lameson.com

Buvette sur place.

2022-11-18T18:30:00+01:00

2022-11-18T23:00:00+01:00

