AÏTAWA La Mesón, 12 novembre 2022, Marseille.

AÏTAWA Samedi 12 novembre, 19h30 La Mesón

15€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert)

▪️ AÏTAWA ▪️

Le quartet Aïtawa invite le bassiste vénézuélien Raúl Monsalve pour une création en quintet autour des musiques afro-colombiennes. Inspirée des rythmes afro-descendants des côtes Caraïbes et Pacifiques colombiennes mais aussi des sonorités psychédéliques du rock des années 70/80, Aïtawa propose sa musique hybride aux croisements des styles et des époques dans son perpétuel voyage musical dont la basse du voisin vénézuélien Raúl Monsalve renforcera le groove implacable.

Clip « Sabrosura ‘e Gaita » :

▪️ INFOS PRATIQUES ▪️

⚠️ Ouverture des portes à 19H30 / Concert à 20h30 ⚠️

Tarif : 15€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert)

