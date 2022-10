NASSER BEN DADOO La Mesón, 11 novembre 2022, Marseille.

NASSER BEN DADOO Vendredi 11 novembre, 19h30 La Mesón

15€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert)

♫BLUES♫

La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13381 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

https://www.youtube.com/watch?v=YYCQ_7lB1iY ▪️ INFOS PRATIQUES ▪️

Billetterie ici : https://urlz.fr/jpyK ou par mail à contact@lameson.com. Attention places limitées !

⚠️ Ouverture des portes à 19H30 / Concert à 20h30 ⚠️

Site web : http://www.lameson.com

Tarif : 15€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert)

Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-11T19:30:00+01:00

2022-11-11T23:00:00+01:00

