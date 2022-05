La Merveilleuse, l’univers culinaire, 2 juillet 2022, .

La Merveilleuse, l’univers culinaire

2022-07-02 – 2022-07-02

Avec « La Merveilleuse », apprêtez-vous à arpenter les allées d’une fête foraine pas comme les autres, où les cabinets de curiosités côtoient stands de jeux, de confiserie et entresorts de foire.

COMPAGNIE MIRELARIDAINE « La Merveilleuse » est l’aventure foraine qui vous entraîne dans l’univers décalé et culinaire des Vutron-Corby. Rejoignez l’entreprise familiale, dirigée par Ernest qui vous propose différentes formes théâtrales, attractions et tours de magie.

Les entresorts culinaires proposés sollicitent nos sens, ces formes courtes et intimistes trompent notre perception visuelle, sonore et cognitive pour mieux nous dire que notre réalité est subjective et que la faire vaciller nous permet des endroits du possible et du rêve. Serez-vous le berneur ou le berné ?

Avec « La Merveilleuse », apprêtez-vous à arpenter les allées d’une fête foraine pas comme les autres, où les cabinets de curiosités côtoient stands de jeux, de confiserie et entresorts de foire.

COMPAGNIE MIRELARIDAINE « La Merveilleuse » est l’aventure foraine qui vous entraîne dans l’univers décalé et culinaire des Vutron-Corby. Rejoignez l’entreprise familiale, dirigée par Ernest qui vous propose différentes formes théâtrales, attractions et tours de magie.

Les entresorts culinaires proposés sollicitent nos sens, ces formes courtes et intimistes trompent notre perception visuelle, sonore et cognitive pour mieux nous dire que notre réalité est subjective et que la faire vaciller nous permet des endroits du possible et du rêve. Serez-vous le berneur ou le berné ?

+33 3 44 10 40 02 https://www.oise.fr/

Avec « La Merveilleuse », apprêtez-vous à arpenter les allées d’une fête foraine pas comme les autres, où les cabinets de curiosités côtoient stands de jeux, de confiserie et entresorts de foire.

COMPAGNIE MIRELARIDAINE « La Merveilleuse » est l’aventure foraine qui vous entraîne dans l’univers décalé et culinaire des Vutron-Corby. Rejoignez l’entreprise familiale, dirigée par Ernest qui vous propose différentes formes théâtrales, attractions et tours de magie.

Les entresorts culinaires proposés sollicitent nos sens, ces formes courtes et intimistes trompent notre perception visuelle, sonore et cognitive pour mieux nous dire que notre réalité est subjective et que la faire vaciller nous permet des endroits du possible et du rêve. Serez-vous le berneur ou le berné ?

dept oise

dernière mise à jour : 2022-03-22 par