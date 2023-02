Eleonora Petrulli et Mimmo Morello – le Sud Italie à Marseille La MerVeilleuse Bar, Marseille (13), 17 février 2023, .

Paf conseillé 5€

avec Eleonora Petrulli et Mimmo Morello

Eleonora Petrulli et Mimmo Morello: le Sud Italie à Marseille – Chants, musiques et tarantelles de Calabre et du Sud Italie.

De la Calabre, la pointe de la botte italienne, ce duo débarque pour la première fois à Marseille, pour vous faire danser et écouter les traditions musicales du Sud Italie transmises de bouche en bouche, de pied en pied, de génération en génération, jusqu’à nos jours.

Eleonora Petrulli: calabraise de Bologne et bolognaise de Calabre, une des très rares locutrices de grecque de Calabre. Elle chante, joue le tambourin et danse, ayant appris par transmission de ses grand-mères et par innumerables stages et ateliers dans toute l’Italie.

Aujourd’hui elle continue la transmission des cultures musicales du Sud Italie en donnant cours de Tarantella, en danse et en chante, à Marseille et dans toute la France.

Mimmo Morello: musicien polystrumentiste et chanteur, il a grandi dans les traditions musicales de sa famille et il chante et il joue magistralement nombreux instruments de la tradition calabraise et de toute l’Italie entière, et au-delà: accordéon diatonique, zampogna (cornemuse), lire calabraise, guimbarde, flûte harmonic, launeddas. Il a joué et emmené les traditions calabraises dans les scènes prestigieuses de tout le monde, de Genève à New York.

