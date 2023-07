BATTLE KIDS La Merise Trappes, 1 juin 2024, Trappes.

En coproduction avec l’association de danse World Step Event, La Merise met en oeuvre La 3eme édition du Battle Kids moins de 18 ans.

Lors de cette journée exceptionnelle une rencontre entre le public et les protagonistes et activistes (danseurs et professeurs professionnels) de la danse hip-hop est organisée afin de repérer et d’accompagner les plus jeunes dans cette discipline. Les catégories hip-hop, afro & break (discipline olympique) seront représentées. A l’issue d’une année de qualifications, les gagnants se rencontreront pour gagner le titre de champion tant convoité.

Quand l’inclusion et l’art se mêlent, ça donne un cocktail époustouflant de jeunes talents.

Des workshops et des conférences seront programmés.

EN PARTENARIAT AVEC LA MISSION DANSE DE SQY

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France

2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T15:30:00+02:00

