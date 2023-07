L’ABECEDAIRE DE BORIS VIAN La Merise Trappes, 15 mai 2024, Trappes.

Quoi de plus nécessaire et essentiel que l’apprentissage de l’ALPHABET ? Des personnages apparaissent sur scène, désorientés : ils ont perdu la mémoire et ne savent même plus comment ils s’appellent !

La quête de leurs prénoms les amènera à parcourir l’alphabet de façon loufoque et surréaliste (à la manière de Vian), chantant, jouant et vivant des aventures avec les enfants.

Devant nous, ils retrouveront leurs prénoms, la mémoire et la raison de leur présence sur scène !

Arrangements musicaux : Debout sur le Zinc

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 https://trappesmag.fr/la-merise [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3117 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-15T15:30:00+02:00 – 2024-05-15T17:00:00+02:00

BORIS VIAN L’ABECEDAIRE

© Lucie Locqueneux