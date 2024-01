ONE SHOT La Merise Trappes, samedi 4 mai 2024.

Chorégraphie Ousmane SyElles sont huit et ne forment qu’un : un ballet de house dance dans lequel chacune de leur personnalité crève l’écran. Pulsion de vie et éloge du groupe, One Shot est une pièce flamboyante à l’énergie contagieuse !Danser avec détermination sans jamais oublier le plaisir de danser ensemble. Au son de Sam One DJ, les huit interprètes oscillent entre grands mouvements collectifs et solos expressifs, entre un langage commun et les singularités de chacune. Portées par les rythmes pénétrants de la house dance et de l’afrobeat, les artistes dansent tour à tour leur partition issue du flamenco, du break, du locking ou du popping. Elles se font face et elles font corps, entre un clubbing incandescent et un esprit battle légué par Ousmane Sy (1975-2020). Mais c’est ensemble qu’elles démontrent une ardeur à toute épreuve, portées par un élan évident de sororité.Voir One Shot aujourd’hui, c’est mesurer la force du collectif si cher à Ousmane Sy tout en appréciant l’expressivité des individualités. Cette création posthume du chorégraphe, instigateur de l’Afro House Spirit au croisement des héritages et des époques, est emblématique de son désir de dépassement de soi transcendé par le groupe. Le collectif Paradox-sal, qu’il a créé en 2012, en est un exemple remarquable : cinq de ses membres s’accordent ici avec trois danseuses d’autres horizons, toutes emmenées par une énergie follement communicative et un beat irrésistible. Attention, le public n’est pas autorisé à les rejoindre sur scène !Chorégraphie Ousmane SyAvec Audrey Batchily, Allauné Blegbo, Cynthia Casimir, Marina De Remedios, Valentina Dragotta, Chris Fargeot, Johanna Faye, Nadia Gabrieli Kalati, Cintia Golitin, Linda Hayford, Odile Lacides, Audrey Minko, Anaïs Mpanda, Mounia Nassangar, Stéphanie ParutaAssistante chorégraphe Odile LacidesDJ (en alternance) Sam One DJ, DJ SP SunnyCréation lumières Xavier LescatSon et arrangements Adrien KanterCostumes Laure MaheoRegards complices Kenny Cammarota, Valentina Dragotta, Audrey Minko

Tarif : 14.00 – 25.30 euros.

Début : 2024-05-04 à 20:30

Réservez votre billet ici

La Merise PLACE DES MERISIERS 78190 Trappes 78