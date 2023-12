ONE SHOT La Merise Trappes, 4 mai 2024, Trappes.

ONE SHOT- Chorégraphie d’Ousmane Sy«On n’aura jamais eu autant besoin de danser ! » De ce cri du cœur Ousmane Sy dit « Baba » avait fait le manifeste de One Shot.One Shot est une création 100% féminine. Des « femmes puissantes » se partagent la scène, affirmant haut et fort leur singularité créative et leur gestuelle originale nourries d’influences multiples, sur un mix musical de house dance et d’afrobeat. Au « corps de ballet » constitué des danseuses de la compagnie Paradox-Sal, s’ajoutent des guests dont la danseuse flamenco Marina de Remedios, la spécialiste du locking Stéphanie Paruta et Linda Hayford, membre du collectif FAIR-E à la tête du Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne. Le chorégraphe plaçait sa création sous le signe du besoin vital, irrépressible et heureux de danser. Baba s’est éteint brusquement en décembre 2020. C’est donc en hommage au chorégraphe talentueux et généreux qu’est donné ce spectacle. Entre figures d’ensemble et solos expressifs, One Shot s’épanouit dans le plaisir de la confrontation des styles.En partenariat avec le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationaleEn partenariat avec la mission danse de SQY

Tarif : 28.60 – 28.60 euros.

Début : 2024-05-04 à 20:30

Réservez votre billet ici

La Merise PLACE DES MERISIERS 78190 Trappes