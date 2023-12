ONE SHOT La Merise Trappes, 9 mars 2024, Trappes.

FESTIVAL SHOW MEUF GO ON! 2023 – CIRQUE LE ROUX & ALLAN SARTORIHEDY LAMARR Inventrice de talent, Hedy Lamarr n’est reconnue à son époque que pour son physique, étant considérée alors comme la plus belle femme du monde. Pourtant, elle crée un mode secret de transmission de signaux qui engendrera l’invention du wifi ! Loin des représentations attendues d’une femme des années 1950, son histoire singulière a inspiré ce spectacle à Allan Sartori, magicien acrobate. Associant la magie nouvelle, le théâtre et le cirque, cette création loufoque nous entraîne dans un huis-clos haletant où se croisent une star hollywoodienne, deux espions allemands, un pianiste complice, un jardinier cascadeur ou encore une assistante au pouvoir de se rendre invisible. Les personnages évoluent dans une chambre d’un hôtel particulier tandis que Hedy Lamarr met au point ses célèbres inventions. Alors que résonnent des coups de feu intempestifs, la scène devient le lieu de tous les possibles, traversée par des objets magiques, des trompes-l’oeil et des découvertes invraisemblables.Allan SartoriCo-production Cirque Le Roux

Tarif : 24.20 – 24.20 euros.

Début : 2024-03-09 à 20:30

La Merise PLACE DES MERISIERS 78190 Trappes