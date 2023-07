LES WAMPAS – LUDWIG VON 88 La Merise Trappes, 30 mars 2024, Trappes.

LES WAMPAS – LUDWIG VON 88 Samedi 30 mars 2024, 20h30 La Merise

LES WAMPAS

Reconnus par le grand public en 2004 pour leur nomination aux Victoires de la Musique, catégorie « groupe/artiste révélation de l’année » alors que les Wampas existent depuis 1983 !

Figures incontournables du rock alternatif, ils se sont fait remarquer avec leur chanson « Manu Chao » et « Chirac en prison ». Après 14 albums studio, 2 albums live et 17 ans après leur dernier concert à La Merise, ils nous reviennent

pour une soirée mémorable. Et immanquable.

LUDWIG VON 88

1983-2023 : Les Ludwig sont immortels (pour le moment) et fêtent 40 années de punk approximatif.

Ils avaient juré de se faire hara-kiri à 25 ans, car le rock après 25 ans, c’est juste un truc de bourgeois.

Aujourd’hui, ils sont tellement vieux que même Michel Drucker les appelle papys. Mais il faut se rendre à l’évidence : ils sont increvables.

40 ans après leur naissance, les Ludwig von 88 atteignent le nirvana de la création ! Pour célébrer cette apothéose, ils seront emportés vers les cieux musicaux du paradis des punks, accompagnés par les muses désaccordées et une ribambelle d’angelots moqueurs.

En 2023, le No Future a toujours de l’avenir !

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 https://trappesmag.fr/la-merise La Merise accueille une saison variée et surprenante pour les petits et les grands avec des animations musicales et théâtrales et des spectacles de danse et de cirque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-30T20:30:00+01:00 – 2024-03-30T22:00:00+01:00

Les Wampas Didier