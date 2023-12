POESIE ZERO LES WAMPAS – POESIE ZERO LES WAMPAS LES SHERIFF La Merise Trappes, 30 mars 2024, Trappes.

PUNK IS NOT DEADPOÉSIE ZÉRO LES WAMPAS LES SHERIFFLe groupe Ludwig Vann 88 a été remplacé par LES SHERIFFPOÉSIE ZÉROC’est un Punk très en colère, (et stupide) accompagné de deux employés quasi musiciens bénévoles proches du licenciement à chaque concert. Le groupe a sorti huit albums plus ou moins Bleu (tous les clichés du punk y passent), un paquet de clips plus ou moins diffusés, et pour couronner le tout, le groupe fait tout pour que la Fédération Internationale de Poésie Zéro se propage sur toute la terre afin qu’il y ait des Poésie Zéro dans toutes les villes du monde et qu’ils arrêtent définitivement les concerts.LES WAMPASReconnus par le grand public en 2004 pour leur nomination aux Victoires de la Musique, catégorie groupe/artiste révélation de l’année alors que les Wampas existent depuis 1983 !Figures incontournables du rock alternatif, ils se sont fait remarquer avec leur chanson « Manu Chao » et « Chirac en prison ». Après 14 albums studio, 2 albums live et 17 ans après leur dernier concert à La Merise, ils nous reviennentpour une soirée mémorable. Et immanquable.LES SHERIFFPersonne n’aurait osé rêver d’un retour sur disque des Sheriff . Pourtant, il est là. Un Grand bombardement tardif en guise de feu d’artifi ce plutôt qu’un Requiem, fût-il cinq étoiles. Ce come-back des Sheriff , c’est une parenthèse hors du temps qui permet de rêver à des concerts enfl ammés, une jeunesse retrouvée, de monstrueux refrains scandés tous ensemble dans la noirceur d’une fosse en fusion, une bonne humeur contagieuse pour un groupe qui devrait être fi nancé par la Sécurité sociale. C’est un cadeau tout droit venu de Montpellier, là où tout doit se terminer, mais le plus tard possible quand même. Avant cela, on a encore quelques moments heureux à partager et quelques belles pages à imaginer. C’est dit. C’est écrit. C’est un nouveau début.Jean-Noël Levavasseur

