BRACONNIERS La Merise Trappes, 28 mars 2024, Trappes.

Lorsque le rhinocéros de Paul Wright est abattu par des braconniers au sein de sa réserve, il en fait une affaire personnelle. James Ngobo, quant à lui, cherche des réponses après le meurtre de son fils. Deux pères, deux cultures, deux destins s’entremêlent sur fond d’apartheid.

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 La Merise accueille une saison variée et surprenante pour les petits et les grands avec des animations musicales et théâtrales et des spectacles de danse et de cirque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-28T20:30:00+01:00 – 2024-03-28T22:00:00+01:00

