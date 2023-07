DES LARMES D’EAU DOUCE La Merise Trappes, 23 mars 2024, Trappes.

DES LARMES D’EAU DOUCE Samedi 23 mars 2024, 15h30 La Merise

Une petite fille, Sofia, qui pleure des larmes d’eau douce sauvera un temps, grâce à ce don insoupçonné, son village de la sécheresse, avant que les hommes du village comprennent l’intérêt financier de ses pleurs.

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 https://trappesmag.fr/la-merise [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3112 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-23T15:30:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Patrick Kun