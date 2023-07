LES VIRTUOSES La Merise Trappes, 16 mars 2024, Trappes.

LES VIRTUOSES Samedi 16 mars 2024, 20h30 La Merise

Deux personnages drôles et attachants, prêts à tout pour sortir vainqueur d’un récital explosif.

À quatre mains expertes et espiègles, Les Virtuoses déchaînent le classique avec une délicieuse extravagance, s’amusent avec Vivaldi, Mozart et bien d’autres… Musiciens, comédiens, magiciens, Les irrésistibles

Virtuoses relèvent le pari fou de concilier la fantaisie et le sérieux, pour réconcilier la grande musique avec tous les publics.

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 https://trappesmag.fr/la-merise [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3111 »}] La Merise accueille une saison variée et surprenante pour les petits et les grands avec des animations musicales et théâtrales et des spectacles de danse et de cirque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:00:00+01:00

Mathias & Julien Cadez LES VIRTUOSES