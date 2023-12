LES VIRTUOSES La Merise Trappes, 16 mars 2024, Trappes.

LES VIRTUOSESUn seul piano… pour deux pianistes. C’est autour de ce fil rouge que se déploie l’imaginaire des Virtuoses, entre musique, magie et humour.Deux personnages drôles et attachants, prêts à tout pour sortir vainqueur d’un récital explosif.À quatre mains expertes et espiègles, Les Virtuoses déchaînent le classique avec une délicieuse extravagance, s’amusent avec Vivaldi, Mozart et bien d’autres… Musiciens, comédiens, magiciens, Les irrésistiblesVirtuoses relèvent le pari fou de concilier la fantaisie et le sérieux, pour réconcilier la grande musique avec tous les publics.

Tarif : 28.60 – 28.60 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:30

La Merise PLACE DES MERISIERS 78190 Trappes