THAIS La Merise Trappes, 10 mars 2024, Trappes.

FESTIVAL SHOW MEUF GO ON! 2023THAÏS – Hymne à la joieSi le matin, devant le miroir, vous vous dîtes que la vie ne vous a pas gâtée.Si vous ne pouvez pas vous empêcher de mettre les pieds dans le plat.Si avec des amis comme les vôtres, vous n’avez pas besoin d’ennemis.Si votre vie sentimentale ressemble à un désert.Rassurez-vous, vous n’êtes pas seule !La vie de Thaïs est bien pire que la vôtre et vous allez vite vous sentir mieux.Mieux que le prozac, venez découvrir Hymne à la joie !

Tarif : 24.20 – 24.20 euros.

Début : 2024-03-10 à 16:00

La Merise PLACE DES MERISIERS 78190 Trappes