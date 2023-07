NINA LISA La Merise Trappes, 8 mars 2024, Trappes.

NINA LISA Vendredi 8 mars 2024, 20h30 La Merise

Lisa Simone emménage dans la villa où sa mère, Nina Simone, a fini ses jours. Dans un coffre, elle découvre l’autobiographie de sa mère. Soudain, quelqu’un apparaît sur le pas de la porte. C’est Nina. Cette nuit, juste cette nuit, elles se parlent à coeur ouvert. Elles ont tant à se dire. A moins que ce soit Nina qui se parle à ellemême, seule, à ressasser son passé et ses échecs ?

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 https://trappesmag.fr/la-merise [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3108 »}] La Merise accueille une saison variée et surprenante pour les petits et les grands avec des animations musicales et théâtrales et des spectacles de danse et de cirque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T22:00:00+01:00

