La Merise Trappes, 25 janvier 2024, Trappes.

Sherlock Holmes, et l’étrange affaire du signe des quatreAprès Sherlock Holmes et l’aventure du diamant bleu, le mystère de la vallée de Boscombe, retrouvez la nouvelle enquête du détective et du docteur Watson.Le signe des 4… Une enquête interactive jouée par 3 comédiens qui vous feront plier en 2 !Arriverez-vous à trouver le coupable de cette nouvelle enquête à l’humour so british ?En 1888, une jeune cliente, Mary Morstan, débarque chez Holmes, et lui demande de l’aide : Son père, navigateur dans les Indes, est décédé environ dix ans auparavant. Or, elle reçoit, depuis six ans, et à cycle régulier, des perles de grande valeur. Et ce même jour lui est parvenu une enveloppe où un anonyme lui demande de venir à un rendez-vous…Une série de meurtres, un trésor caché, un complot, une course poursuite sur la Tamise, des énigmes…

Tarif : 24.20 – 24.20 euros.

Début : 2024-01-25 à 20:30

La Merise PLACE DES MERISIERS 78190 Trappes