Nos Matins Intérieurs La Merise Trappes, vendredi 1 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T20:30:00+01:00 – 2024-03-01T21:45:00+01:00

Fin : 2024-03-02T20:30:00+01:00 – 2024-03-02T21:45:00+01:00

Dans le haut-niveau, sportif ou artistique, la répétition du geste est la clé de la perfection.

Chemin long et solitaire certes, mais prélude à la naissance de toute grande œuvre collective. Comme le sont ces Matins intérieurs qui réunissent dix jongleurs et un quatuor à cordes dans l’harmonie, la sincérité et la fantaisie.

En alternant grands mouvements d’ensemble et séquences individuelles, les jongleurs racontent leur rapport à leur art, de la solitude des inlassables répétitions à l’accomplissement collectif lors du spectacle. Accompagnés par le Quatuor Debussy qui se mêle lui aussi à cette grande sarabande, les circassiens du Collectif Petit Travers font virevolter balles et bâtons entre danse et jeu d’équilibre. L’espace se métamorphose au rythme des Fantaisies pour viole de Henry Purcell (1659-1695) ou de la musique minimaliste de Marc Mellits (né en 1966). D’une parole à l’autre, ces Matins intérieurs traduisent les états d’âme de chacun : l’émotion avant toute chose.

La Merise Place des Merisiers, 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/nos-matins-interieurs.htm »}]

spectacle enfamille