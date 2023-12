NOS MATINS INTERIEURS La Merise Trappes, 1 mars 2024, Trappes.

Dans toute pratique artistique ou sportive de haut niveau, la répétition du geste est la clef de la perfection. Chemin long et solitaire certes, mais prélude à la naissance de toute grande oeuvre collective, comme le sont ces Matins intérieurs qui réunissent dix jongleurs et un quatuor à cordes dans l’harmonie, la sincérité et la fantaisie.En alternant grands mouvements d’ensemble et séquences individuelles, les jongleurs racontent leur rapport à leur art, de la solitude des inlassables répétitions à l’accomplissement collectif lors du spectacle. Accompagnés par le Quatuor Debussy qui se mêle lui aussi à cette grande sarabande, les circassiens du Collectif Petit Travers font virevolter balles et bâtons entre danse et jeu d’équilibre.En partenariat avec le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationaleEn partenariat avec la mission danse de sqy

Tarif : 33.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:30

La Merise PLACE DES MERISIERS 78190 Trappes