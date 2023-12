FARY La Merise Trappes, 28 février 2024, Trappes.

FARY – AIME-MOI SI TU PEUXAvec son spectacle Fary is the New Black, Fary a été le premier humoriste produit par Netflix en France.« Oui, je sais, ça fait un moment que je t’ai pas donné de nouvelles.Oui, c’est vrai, ma relation avec toi est presque aussi complexe qu’avec elles.Mais je te jure que t’es le seul public que j’ai jamais aimé.Et je dis pas ça à tous les publics que je rencontre !Crois-moi, s’il te plaît.Et aime-moi, si tu peux… »En mars 2019, il a été le plus jeune humoriste à jouer devant plus de 15 000 personnes à l’Accor Arena.Humoriste phénomène, véritable star du stand-up en France, Fary est de retour avec Aime -moi si tu peux, son tout nouveau spectacle!

Tarif : 38.50 – 38.50 euros.

Début : 2024-02-28 à 20:30

Réservez votre billet ici

La Merise PLACE DES MERISIERS 78190 Trappes