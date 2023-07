FAADA FREDDY La Merise Trappes, 10 février 2024, Trappes.

FAADA FREDDY Samedi 10 février 2024, 20h30 La Merise

C’est en vrai autodidacte que Faada Freddy commence, puisque sa première guitare il l’a construit avec du bois et de la colle.

Son père lui fait également écouter beaucoup de musique comme Aretha Franklin et Otis Redding. Pour la voix, c’est sa maman, qui chantait tout le temps, qui lui sert d’inspiration.

Son premier album, Gospel Journey, a la particularité d’avoir été enregistré uniquement à l’aide de voix et percussions corporelles, sans aucun instrument classique.

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

