FAADA FREDDY La Merise Trappes, 10 février 2024, Trappes.

Chanteur et rappeur sénégalais, très tôt Faada Freddy s’intéresse à la musique. Petit, c’est parfois sans comprendre les paroles qu’il reprend des chansons.C’est en vrai autodidacte que Faada Freddy commence, puisque sa première guitare il l’a construit avec du bois et de la colle.Son père lui fait également écouter beaucoup de musique comme Aretha Franklin et Otis Redding. Pour la voix, c’est sa maman, qui chantait tout le temps, qui lui sert d’inspiration.Son premier album, Gospel Journey, a la particularité d’avoir été enregistré uniquement à l’aide de voix et percussions corporelles, sans aucun instrument classique.

Tarif : 28.60 – 28.60 euros.

Début : 2024-02-10 à 20:30

Réservez votre billet ici

La Merise PLACE DES MERISIERS 78190 Trappes