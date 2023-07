DJAMIL LE SHLAG La Merise Trappes, 9 février 2024, Trappes.

DJAMIL LE SHLAG Vendredi 9 février 2024, 20h30 La Merise

Dans son spectacle plus proche du match de boxe que du stand-up,Le Shlag part à la conquête du titre de plus gros punchliner. Pour son premier round chez les pros, il n’a qu’un objectif : le KO.

Ses armes ? Une énergie et un phrasé unique qui vous pousseront dans les cordes pendant 60 minutes.

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 https://trappesmag.fr/la-merise [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3102 »}] La Merise accueille une saison variée et surprenante pour les petits et les grands avec des animations musicales et théâtrales et des spectacles de danse et de cirque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T22:00:00+01:00

2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T22:00:00+01:00

Djamil le Shlag Humour