STEPHAN EICHER La Merise Trappes, 27 janvier 2024, Trappes.

Les dix doigts de la main ne suffiraient sans doute pas à pointer tout ce à quoi Stephan Eicher s’intéresse, en musique, au cinéma, passant des concerts acoustiques à un spectacle avec des automates ou une fanfare, du rock à la techno-pop, de la musique de films aux concerts littéraires. Après Ode son nouvel album disponible depuis le 28 octobre, Stephan Eicher reprend la route et propose avec Et Voilà ! un spectacle inédit où s’invite la magie. Il y réinterprète les grands classiques de son répertoire et ses nouveaux titres, accompagné de musiciens aux nombreux talents et… d’instruments automates, dans une scénographie pleine de surprises.

En partenariat avec le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale

En partenariat avec la mission danse de sqy

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 La Merise accueille une saison variée et surprenante pour les petits et les grands avec des animations musicales et théâtrales et des spectacles de danse et de cirque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T22:00:00+01:00

Stephan Eicher Musique

© Annick Wetter