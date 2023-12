STEPHAN EICHER La Merise Trappes, 27 janvier 2024, Trappes.

De ballades folk en rock lyrique, l’auteur-compositeur et interprète helvète nous invite à table, avec ses musiciens, pour partager une ode à la vie. L’artiste à la curiosité insatiable et à la présence magnétique nous surprend une fois de plus avec, en guise de retrouvailles, un spectacle magique.Ode est le titre du dix-septième album de Stéphane Eicher, sorti fin 2022. C’est aussi le cœur de son nouveau spectacle Et voilà ! dans lequel il reprend également avec un réel plaisir quelques titres mythiques comme Déjeuner en paix ou Combien de temps. L’artiste emblématique de la scène musicale franco-européenne et ses trois musiciens – à la harpe, au clavier et à la basse – sont réunis autour d’une grande table en bois, en toute convivialité. La table : symbole de l’interaction humaine, meuble du quotidien autour duquel nous discutons, travaillons, parlons de choses profondes ou futiles, sombres ou gaies… Entouré d’un peu de magie, d’instruments automates et de malles aux trésors, Stéphane Eicher partage ses « chansons qui nous prennent dans leurs bras », son amour de la musique et son goût de la vie.« Ode pour ode à la joie, à l’amour, à la vie », explique l’artiste, poursuivant : « on ouvre son cœur, on ouvre ses bras ». Écrit avec son complice de toujours, l‘écrivain Philippe Djian, ce nouvel album Ode est déjà un succès public et critique. Ses compositions subtiles et séduisantes résultent d’une inextinguible soif de création. Elles parlent de guérison, de désir de partir, de disparus, d’amour… entre autres. Stéphane Eicher choisit de les interpréter dans une version acoustique ou subtilement électrique en phase avec l’ambiance intimiste du décor Le titre du spectacle Et voilà ! sonne comme la joie de remonter sur scène.Mise en scène Stephan EicherAvec Stephan Eicher chant, guitare, piano, arrangements, Noemie Von Felten harpe, Simon Gerber guitare, basse, batterie, Reyn Ouwehand piano, claviers, programmationScénographie Alain RocheConception des décors Alain Roche et Maxime FontanazCréation lumières Mario TorchioConception des automates Tony DecapRégie générale Nicolas MahoRégie son Felix Lämmli salle, Jen-Michel Ballu retoursRégie lumière Tony WeberBackline Sylvain BaffertRégie décors Benoit PithonProduction Asterios spectacles / Cette tournée est soutenue par le Centre National de la Musique

Tarif : 16.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:30

Réservez votre billet ici

La Merise PLACE DES MERISIERS 78190 Trappes