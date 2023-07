Sherlock Holmes, l’étrange affaire du signe des 4 La Merise Trappes, 25 janvier 2024, Trappes.

Le signe des 4… Une enquête interactive jouée par 3 comédiens qui vous feront plier en 2 !

Arriverez-vous à trouver le coupable de cette nouvelle enquête à l’humour so british ?

En 1888, une jeune cliente, Mary Morstan, débarque chez Holmes, et lui demande de l’aide : Son père, navigateur dans les Indes, est décédé environ dix ans auparavant. Or, elle reçoit, depuis six ans, et à cycle régulier, des perles de grande valeur. Et ce même jour lui est parvenu une enveloppe où un anonyme lui demande de venir à un rendez-vous…

Une série de meurtres, un trésor caché, un complot, une course poursuite sur la Tamise, des énigmes…

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 https://trappesmag.fr/la-merise [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3100 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-25T20:30:00+01:00 – 2024-01-25T22:00:00+01:00

Théâtre interactif Sherlock Holmes