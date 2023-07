LOUIS BERTIGNAC La Merise Trappes, 10 janvier 2024, Trappes.

L’immense succès de Téléphone, qui permet la naissance d’un authentique rock français intense et déchaîné, est aussi celui de Louis Bertignac, qui s’affirme comme l’un des meilleurs guitaristes du paysage musical hexagonal et fait figure de parrain du rock,

Nommé Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres en 2011, il est l’auteur et le compositeur de Cendrillon, la chanson la plus écoutée de Téléphone sur les plateformes d’écoute Deezer et Spotify.

En 2017, Jean-Louis Aubert, Richard Kolinka et Louis Bertignac, après avoir joué 80 dates à guichets fermés, remplissaient la plus grande scène française : le Stade de France.

2024-01-10T20:30:00+01:00 – 2024-01-10T22:00:00+01:00

