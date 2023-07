PANIQUE DANS LA FORÊT La Merise Trappes, 13 décembre 2023, Trappes.

PANIQUE DANS LA FORÊT Mercredi 13 décembre, 15h30 La Merise

Préparez-vous à chanter et à frapper dans vos mains pour aider les Weepers Circus à retrouver leur chemin.

L’histoire débute un soir, alors que quatre joyeux personnages rentrent d’une fête. Le coeur content, ils chantent gaiement sur les chemins, ignorant totalement qu’ils sont en train de se perdre dans la forêt interdite, une forêt très étrange, habitée par de drôles d’animaux : un corbeau-corbac, un cyclope et même… une licorne. La promesse d’une belle aventure, en musique !

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 https://trappesmag.fr/la-merise La Merise accueille une saison variée et surprenante pour les petits et les grands avec des animations musicales et théâtrales et des spectacles de danse et de cirque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T15:30:00+01:00 – 2023-12-13T17:00:00+01:00

