GNAWA DIFFUSION La Merise Trappes, 8 décembre 2023, Trappes.

Ensemble, Amazigh et son groupe sillonnent le monde et diffusent partout leurs rythmes surprenants et complètement méconnus du public de l’époque.

Aujourd’hui, Amazigh incarne le symbole de toute une génération en Algérie, au Maroc, en Tunisie et même en France. Dans ses textes, écrits en trois langues (arabe, français et anglais), il revendique la liberté, l’amour, la paix et se bat contre l’obscurantisme et l’impérialisme.

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 https://trappesmag.fr/la-merise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00

gnawa Amazigh Kateb