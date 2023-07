FLI La Merise Trappes, 3 décembre 2023, Trappes.

FLI Dimanche 3 décembre, 15h30 La Merise

Rentrer dans l’univers de « Fli », c’est vivre une expérience dansée, mais pas seulement… C’est aussi découvrir le cirque, le mime et des personnages clownesques, tendres et attachants.

Pour leur 5ème création, Soria et Mehdi continuent d’explorer l’univers imaginaire qui leur est propre, cette fois-ci à travers « Fli », un personnage lunaire et déjanté. « Fli » présente la performance physique de ses interprètes, mais surtout l’émotion qui s’en dégage, dans un voyage poétique et émouvant.

Un spectacle pour les petits qui rêvent en grand, et les grands qui souhaitent retrouver l’enfant qui sommeille en eux.

EN PARTENARIAT AVEC LA MISSION DANSE DE SQY

EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL KALYPSO

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 https://trappesmag.fr/la-merise [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3087 »}] La Merise accueille une saison variée et surprenante pour les petits et les grands avec des animations musicales et théâtrales et des spectacles de danse et de cirque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T15:30:00+01:00 – 2023-12-03T17:00:00+01:00

2023-12-03T15:30:00+01:00 – 2023-12-03T17:00:00+01:00

DANSE CIRQUE

©DR